За первые 10 месяцев 2018 года количество подключенных POS-терминалов для безналичной оплаты увеличилось на 31% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, а обороты по терминалам выросли на 32%. Наиболее активно эквайринг подключают предприятия общепита и продуктовые магазины.

Драйвером взрывной динамики, по заключению аналитиков банка, стала акция «Эквайринг – Сбрось лишнее!», которую УБРиР запустил в мае 2018 года. Когда стартовала акция, ежедневное количество подключений эквайринга выросло на 68% по сравнению с периодом до ее запуска.

В рамках предложения «Эквайринг – Сбрось лишнее!» предпринимателю бесплатно предоставят терминал. Комиссия для предпринимателя фиксированная: 1%, когда покупатели расплачиваются картами УБРиР, 1,6% – при расчетах по картам других банков, а при отсутствии оборотов вообще не взимается. Кроме того, бизнесмены получают доступ в интернет-банк Light для управления эквайринговыми оборотами и аналитики по ним. В личном кабинете можно выгружать выписки по операциям, отслеживать суммы комиссий и делать возвраты денег покупателям. А для того, чтобы всегда были деньги на закуп товаров или сырья, особенно в пик новогодних распродаж, бизнес-клиентам УБРиР доступна возможность кредитования счета до 1 млн рублей на специальных условиях. Для оформления эквайринга необходимо открыть счет в УБРиР по специальному тарифу.

«Акция «Эквайринг – Сбрось лишнее!» оказалась настолько востребованной у клиентов, что мы решили сделать это предложение постоянным, – рассказала Елена Сорвина, управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР. – Приятно видеть, как бизнес начинает расти c нашими сервисами: ведь без эквайринга бизнес в сфере услуг может терять в среднем до 30% выручки».