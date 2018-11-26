У российского футбольного клуба «Спартак» появится свой виртуальный мобильный оператор. Он будет создан на сети «ВымпелКома» для болельщиков клуба, сообщил вице-президент оператора Арташес Сивков и подтвердил представитель клуба. Оператор будет называться «Спартак мобайл».

У «Спартака» — 27 млн болельщиков, и клуб, по словам его представителя, предложит им выгодную связь, специальные тарифы, скидки и условия, пишут «Ведомости».

В тестовом режиме оператор запустится 1 декабря и в первые два месяца будет обслуживать сотрудников клуба, волонтеров и группы поддержки. Официальный запуск запланирован на весну 2019 года. Абонентов планируется подключать через клубные магазины, брендированные стойки на стадионах во время матчей и через Интернет. Сим-карты оператора также будут исполнены в красно-белом цвете, уточняет представитель «Спартака».

Тарифы нового оператора уже опубликованы на его сайте. Линейка называется «Народный» и состоит из трех вариаций, каждая из которых предлагает безлимитные звонки на номера «Билайна». Нижний тариф за 650 рублей в месяц предлагает 15 Гб интернет-трафика и 600 минут звонков остальным операторам. Тариф за 1 тыс. рублей включает 40 Гб трафика и 3 тыс. минут, а за 1 600 рублей в месяц можно получить 60 Гб трафика и 6 тыс. минут. Эти пакеты чуть дороже тарифов самого «ВымпелКома», но в них больше трафика и минут. Так, оператор в линейке «Все в одном» предлагает 15 Гб трафика и 500 минут голосовой связи за 600 рублей, 22 Гб и 1 200 минут — за 900 рублей и 30 Гб трафика и 2 тыс. минут — за 1 500 рублей.