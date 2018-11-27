Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил включение долга перед Внешэкономбанком в размере 11,1 млрд рублей в реестр требований кредиторов одного из сооснователей и экс-владельца «Донстроя» Максима Блажко.

Блажко обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 28 сентября.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), физические лица и иностранные компании летом подали заявления о включении задолженности перед ними в размере около 28 млрд рублей в реестр требований кредиторов Блажко.

Кроме того, в августе столичный арбитраж отклонил заявление финансового управляющего имуществом Блажко о запрете бизнесмену совершать сделки с квартирой в столице и пакетом акций ООО «Рита» стоимостью 199 млн рублей. Заявитель не представил доказательства необходимости принятия обеспечительных мер, отметил суд.

Ранее управляющий Юрий Внуков подал заявление об истребовании у Блажко сведений о размере имущества, месте его нахождения, а также информации о счетах и вкладах (депозитах). Столичный арбитраж 18 мая ввел в отношении Блажко процедуру реструктуризации долгов, финансовым управляющим имуществом должника утвержден Внуков.