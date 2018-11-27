Следственная часть главного следственного управления Главного управления МВД России по Краснодарскому краю завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Кубани в возрасте 48, 29 и 24 лет, организовавших финансовую пирамиду. Дело расследовалось по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), следует из сообщения МВД.

По версии следствия, обвиняемые организовали торгово-инвестиционные компании и привлекали денежные средства граждан, заключая с ними договоры займа под обещание выплаты денег с высокими процентами. Свои обязательства по выплатам обвиняемые не исполнили, чем причинили 300 потерпевшим из Краснодарского края, Ростовской области и Адыгеи ущерб на общую сумму свыше 90 млн рублей.

На период предварительного следствия в отношении организатора преступной группы, 48-летнего жителя Краснодарского края, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных фигурантов — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На имущество обвиняемых был наложен арест в качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного ущерба.



Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой фигурантам статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.