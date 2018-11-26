Сбербанк создаст первый в России посевной фонд для инвестиций в инфраструктурные проекты — RTIF (Russian Transport & Infrastructure Fund). Его создание вместе с инвесткомпанией InfraOne и потенциальным партнером — Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) Сбербанк анонсировал еще в августе, а теперь стал известен механизм работы этого фонда, пишут «Ведомости».



В капитале управляющей компании фонда Сбербанк и ГТЛК получат по 25%, а InfraOne — 50% (основной вклад в пополнение фонда приходится на Сбербанк и ГТЛК), рассказали два собеседника издания, близких к проекту.

Планируется, что фонд будет создан с 2019 года на шесть лет. Его основная задача — инвестиции в подготовку инфраструктурных проектов (разработка концепции, юридической и финансовой моделей, конкурсной документации, проекта концессионного соглашения и др.), а также содействие в доведении проектов до коммерческого закрытия (подписания концессионного соглашения или соглашения о ГЧП). После подписания соглашения фонд выйдет из проекта, а инвестор компенсирует расходы на его подготовку, объясняет представитель Сбербанка.



Размер фонда — более 10 млрд рублей, сообщил представитель Сбербанка. За время работы фонд должен поддержать примерно 150 проектов на 210 млн долларов, с учетом реинвестирования их число увеличится до 200, говорит другой собеседник издания. В год фонд планирует готовить 50—60 проектов, расширив их число на рынке на треть. Расходы на подготовку документов составят 60—150 млн рублей на один проект.

Оценка Сбербанка более консервативна — около 100 проектов за четыре-пять лет. Фонд будет оказывать проектам разную поддержку — через вклад в капитал, займы, будет выделять деньги на подготовку документов, перечисляет собеседник, близкий к проекту. После подготовки проекта банк не обязывает кредитоваться у него. Этим фонд будет отличаться, например, от специальных подразделений банков или структур ВЭБа, отмечает человек, близкий к одной из сторон сделки.