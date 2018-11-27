Сбербанк закрыл сделку по приобретению компании «Интеркомп», лидера рынка аутсорсинга бизнес-процессов в России. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что в рамках сделки она приобретает 100% акций компании у группы инвесторов во главе с фондом «Эльбрус Капитал». Стороны подписали юридически обязывающие документы в сентябре текущего года; сделка была закрыта после получения регуляторных одобрений, в том числе со стороны Банка России и Федеральной антимонопольной службы.

«Аутсорсинг бизнес-процессов является одним из стратегических направлений экосистемы Сбербанка. Приобретение «Интеркомпа» позволит банку создать на базе существующей компании масштабного игрока в сфере аутсорсинга бизнес-процессов (BPO) и автоматических сервисов по подписке (SaaS) для различных сегментов бизнеса», — говорится в релизе.

ВРО (business process outsourcing) — передача процессов стороннему технологичному сервис-провайдеру, позволяющая клиенту оптимизировать расходы на трансакционные процессы; SaaS (software-as-a-service) — подписка на готовый веб-сервис, полностью обслуживаемый провайдером, поясняется в справке Сбербанка.

«Сбербанк совершил несколько масштабных технологических и процессно-организационных трансформаций поддерживающих функций и накопил огромный опыт выстраивания процессов обслуживания клиентов, по масштабам сравнимый с глобальными провайдерами услуг. Объединение уникального опыта банка и экспертизы «Интеркомпа», лидера в области кадрового и финансового аутсорсинга, позволит качественно улучшить предложение экосистемы Сбербанка для клиентов», — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.



После приобретения «Интеркомпа» Сбербанком планируется масштабирование бизнеса за счет выхода в новые сегменты (например, микро- и малый бизнес), а также за счет наращивания продаж через банковские каналы, расширения продуктовой линейки, повышения эффективности операционной деятельности компании благодаря использованию новых технологий. Дальнейшее развитие компании, ее интеграцию в экосистему банка будет координировать блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес», возглавляемый заместителем председателя правления Сбербанка Анатолием Поповым.