Сбербанк уведомил Еврокомиссию о факте утечки персональных данных своих сотрудников , так как среди них были граждане ЕС. Об этом журналистам сообщил руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

В конце октября газета «Коммерсант» писала, что в Сеть попали имена и адреса электронной почты около 420 тыс. сотрудников Сбербанка. Причину утечки в банке не раскрывали, однако возможный вариант — «злонамеренные действия одного из сотрудников».

«Поскольку мы субъект европейского права, мы реализуем требования GDPR (общеевропейский регламент о защите персональных данных). Мы отработали процедуру GDPR, так как в этой адресной книге находились адреса сотрудников, которые являются гражданами ЕС. Мы уведомили европейского регулятора, что у нас такое произошло, вреда субъектам персональных данных, по нашей оценке, не принесено, инцидент исчерпан», — сказал Лебедь.

По его словам, Роскомнадзор всегда направляет банку запросы, связанные с обсуждением подобных вопросов в СМИ. «Мы ему ответили примерно так же», — добавил Лебедь.

При этом данный эпизод глава службы кибербезопасности Сбербанка утечкой не считает. «В рамках политики системы защиты, которая у нас установлена, прохождение подобной информации разрешено. Эта информация нужна для наших подрядчиков, партнеров для настройки определенных систем», — пояснил он.

Сотрудник, действия которого привели к утечке информации, продолжает работать в Сбербанке, отметил Лебедь.