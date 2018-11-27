По итогам октября 2018 года общий объем размещенных в российских банках вкладов физлиц увеличился на 0,6% (без учета фактора валютной переоценки) и составил на 1 ноября 2018 года порядка 27,1 трлн рублей, свидетельствуют данные, размещенные на сайте ЦБ РФ. При этом с начала года объем вкладов населения в российской банковской системе вырос на 2,3% (за аналогичный период 2017 года — на 5,3%).

Лидерами прироста средств физических лиц по итогам октября в абсолютном выражении стали следующие кредитные организации: Сбербанк (+225,8 млрд рублей, или +1,9%), Альфа-Банк (+16,5 млрд рублей, или 1,8%), Почта Банк (+13,1 млрд рублей, или 5,2%), а также Россельхозбанк (+12,2 млрд рублей, или 1,3%) и Севергазбанк (+9,8 млрд рублей, или 60,2%).

Наибольшее сокращение депозитов физлиц в абсолютном выражении по итогам октября показали следующие банки: Ситибанк (-25,5 млрд рублей, или -15,3%), Бинбанк (-19,9 млрд рублей, или -4,7%), Райффайзенбанк (-16,7 млрд рублей, или -3,8%), Газпромбанк (-10,1 млрд рублей, или -1,2%) и НБ «Траст» (-8,3 млрд рублей, или -24,3%)