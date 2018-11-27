Самым прибыльным российским банком по итогам октября оказался Сбербанк, а самым убыточным — Абсолют Банк, свидетельствует информация Банка России.

Согласно данным на сайте ЦБ, по итогам января — октября 2018 года банковская система РФ в целом получила порядка 1,183 трлн рублей прибыли, что превышает результат аналогичного периода прошлого года в 1,7 раза (по итогам десяти месяцев 2017-го совокупная прибыль составляла 692,9 млрд рублей).

Прибыль по итогам января — октября 2018 года в совокупном размере 1,593 трлн рублей получили 355 кредитных организаций. При этом отрицательный финансовый результат в размере 410,8 млрд рублей зафиксировали 133 кредитных учреждения.

Максимальную прибыль в абсолютном выражении по итогам октября (месяц к месяцу) получили Сбербанк (72,8 млрд рублей), Альфа-Банк (10,2 млрд), «Глобэкс» (4,6 млрд), ЮниКредит Банк (3,7 млрд) и Промсвязьбанк (3,6 млрд рублей).

Максимальный убыток в абсолютном выражении по итогам октября зафиксировали следующие кредитные организации (без учета банков, находящихся на санации): Абсолют Банк (3,9 млрд рублей убытка), «ЦентроКредит» (1,3 млрд), «Гарант-Инвест» (604,6 млн), Экси-Банк (397,9 млн) и банк «Интеза» (361,7 млн рублей убытка).



Значительное влияние на финансовые результаты банковской системы по-прежнему оказывают показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. По данным ЦБ РФ, без учета данных организаций прибыль банковского сектора за январь — октябрь составила 1,5 трлн рублей.