В Пермском крае руководители организаций осуждены за мошенничество и незаконную банковскую деятельность, причинившие ущерб гражданам на сумму более 80 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Фигурантами дела, которое рассмотрел Свердловский районный суд Перми, выступали руководители ООО «Юрправо» и некоммерческой организации — кредитно-потребительского кооператива граждан «Социальная защита граждан» Владислав Прижимин и Елена Просвирина. Они признаны виновными по пункту «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии) с причинением крупного ущерба гражданам и извлечением дохода в особо крупном размере) и по части 4 статьи 159 УК (в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения).

Установлено, что в период с января 2009 года по декабрь 2011-го руководители ООО «Юрправо» и КПКГ «Социальная защита граждан» без разрешения на осуществление банковской деятельности привлекали денежные средства граждан под высокий процент, а также выдавали займы населению под залог недвижимого имущества, при этом они не имели возможности исполнить свои финансовые обязательства перед гражданами и вернуть им недвижимое имущество. В результате этих преступных действий гражданам причинен ущерб в размере более 80 млн рублей.

Суд приговорил организатора — Прижимина к четырем годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей, Просвирину — к одному году и десяти месяцам лишения свободы со штрафом в 160 тыс. рублей. Осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима.



Гражданские иски потерпевших удовлетворены в размере причиненного ущерба, часть исковых заявлений передана для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.