Рост всех ключевых экономических показателей по итогам девяти месяцев текущего года произошел в 14 российских регионах. Такие данные приводятся в материале агентства «РИА Рейтинг» «Социально-экономическое положение регионов РФ за девять месяцев 2018 года» .

Как уточняется, эксперты приняли во внимание индекс промышленного производства, динамику объема работ в сфере строительства, динамику оборота розничной торговли и динамику реальных денежных доходов населения. По итогам анализа были выделены регионы, имеющие отрицательную и положительную динамику по основным показателям за отчетный период.

По всем перечисленным показателям рост произошел в 14 регионах: Белгородской, Воронежской, Курской, Московской, Рязанской, Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Адыгее, Республике Крым, Краснодарском крае, Севастополе, Тюменской, Челябинской областях и Якутии.

Падение по всем ключевым показателям отмечается лишь в одном субъекте РФ — это Ивановская область.



«Анализ результатов девяти месяцев 2018 года в региональном разрезе показал, что в российской экономике ситуация не однозначная, но в целом сохраняются позитивные тенденции. По итогам года следует ожидать роста промышленного производства, увеличения оборота розничной торговли, роста реальных денежных доходов населения, низкого уровня безработицы. Соответственно, должно увеличиться число регионов с позитивной динамикой социально-экономических показателей», — говорится в материале «РИА Рейтинга».