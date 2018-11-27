Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налогообложения для самозанятых граждан в пилотном режиме, который будет действовать на территории Москвы, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян вводится в качестве эксперимента, который продлится с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года. Им смогут воспользоваться граждане, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.

Первыми уплачивать налоги по новым правилам смогут физические лица и индивидуальные предприниматели в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Речь идет в том числе о гражданах, работающих через интернет, при этом доход самозанятого должен составлять не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Самозанятым предоставляется возможность уплачивать налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическим лицам. Если же продажей товаров и услуг занимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, то ставка налога составит 6%.

При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Кроме того, плательщикам налога для самозанятых дается право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов.

В то же время перейти на такой режим налогообложения не смогут лица, занимающиеся продажей подакцизных товаров, перепродажей товаров и имущественных прав, занимающиеся добычей и реализацией полезных ископаемых, и те, кто занимается предпринимательством в интересах третьего лица на договорной основе. Участники эксперимента имеют право менять регион, где они ведут деятельность, но не чаще, чем раз в год.