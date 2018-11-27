В рейтинге Daily Banking «Ак Барс» Банк занял 2-е место в категории Android и 3-е место в категории iOS. Мобильное приложение АБО 3.0 продемонстрировало рекордный для рейтинга Markswebb рост на 23 и 24 пункта соответственно. По удобству мобильного чата «Ак Барс Онлайн 3.0» также занял почетное 4 место среди 31-банка. В рейтинге Digital office — безофисное удаленное обслуживание — мобильное приложение Ак Барс Банка заняло 5-е место среди Android и iOS.

Директор дирекции по развитию клиентского сервиса Марат Муллагалиев прокомментировал высокие позиции «Ак Барс» Банка: «Такой огромный скачок стал возможен благодаря тому, что банк придерживается клиентоцентричной модели. Все функции мобильного банка создаются для удовлетворенности клиентов. К примеру, в АБО 3.0 можно заказать онлайн все продукты банка без исключения. Мы видим, что пользователи мобильного банка положительно оценивают наши старания: активная база выросла на 70% по сравнению с первым кварталом этого года».

«Мы благодарим наших клиентов за то, что они помогают нам становиться лучше и непрерывно совершенствовать сервисы и услуги банка, предвосхищая потребности пользователей», — добавил заместитель председателя правления «Ак Барс» Банка Михаил Марин.

Рейтинг Markswebb оценивает мобильные приложения банков с точки зрения удобства и функционала. Благодаря тому, что команда разработчиков «Ак Барс» Банка работает по инновационной гибкой методологи SAFe, создание и внедрение новых функций в мобильном приложении происходит за короткое время. Это позволяет поддерживать удовлетворенность клиентов и лояльность. В планах «Ак Барс» Банка внедрить в мобильное приложение сервис ЕБС, благодаря чему клиентом банка можно будет стать дистанционно, авторизовавшись с помощью биометрической системы.

Генеральный директор Markswebb Rank & Report Алексей Скобелев прокомментировал: «Ак Барс» Банк мощнейшим образом перезапустил свое мобильное приложение. Знаю, как непросто дается менять внутренние процессы, культуру банка, и радостно, что это у вас удалось. Надеюсь, что вы продолжите развиваться, и у вас будет еще больше шансов вытеснить Тинькофф с первого места».