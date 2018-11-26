Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о продлении по 1 марта 2019 года срока проведения расчетов с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов Спурт банка.

Также увеличен процент с 15,61% до 17% суммы установленных требований, проводимых с 5 марта 2018 года, сообщает TatCenter .

ЦБ отозвал лицензию у банка «Спурт» 21 июля 2017 года. Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом 27 сентября 2017 года.