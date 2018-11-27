СМС-реклама Промсвязьбанка с недостающей информацией о финуслуге признана противоречащей требованиям закона «О рекламе». Об этом сообщается во вторник на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Нижегородской области.

Как поясняют в ведомстве, 3 октября 2018 года туда поступило обращение физлица по поводу рекламы Промсвязьбанка. Заявитель сообщил, что 1 июня 2018 года на его телефонный номер поступило рекламное сообщение от Промсвязьбанка: «1 июня — День защиты детей. Забота о детях — лучший вклад в их будущее! Откройте накопительный счет «Доходный» и получайте 6,8% годовых на остаток». В сообщении была ссылка для получения более подробной информации.

Обращаясь в антимонопольный орган, потребитель исходил из того, что в рекламном сообщении отсутствует часть существенной информации о предлагаемой финансовой услуге, что ввело его в заблуждение.

В связи с указанными обстоятельствами 6 ноября в отношении Промсвязьбанка было возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и пункта 2 части 2 статьи 28 закона «О рекламе». По результатам рассмотрения дела 27 ноября комиссия УФАС признала рекламу банка, распространенную на телефонный номер заявителя, ненадлежащей, противоречащей требованиям вышеуказанных положений закона.

Как напоминают антимонопольщики, согласно части 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. Согласно пункту 2 части 2 статьи 28 указанного закона, реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности не должна умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов или расходов клиента, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.



Материалы антимонопольного дела Промсвязьбанка передаются уполномоченному должностному лицу для составления протокола по части 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, сообщает УФАС. Данный пункт КоАП предусматривает, что нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.