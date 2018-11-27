Банк «Восточный» подвел итоги за девять месяцев 2018 года в соответствии с МСФО. Так, прибыль за указанный период составила 7,1 млрд рублей, увеличившись более чем в два раза по сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года (3,2 млрд), указано в релизе кредитной организации.

Чистый процентный доход банка вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Рост процентного дохода был обусловлен в том числе развитием розничного кредитования, а также уменьшением процентных расходов на 9,7%.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 42,3% (2,7 млрд рублей) благодаря в том числе снижению расходов на вознаграждение коллекторским агентствам на 70,39% (или 529 млн рублей) в рамках развития банком собственной службы взыскания. Основными драйверами роста комиссионных доходов стали выдача банковских гарантий, расчетно-кассовое обслуживание и продажа комиссионных продуктов. В частности, рост доходов от гарантийного бизнеса составил 73,5% (или 767 млн рублей). По итогам января — сентября банк выдал банковских гарантий в сфере госзаказа объемом более 50 млрд рублей, что на 71% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает объем продаж за весь 2017 год.

Административные и прочие операционные расходы банка сократились на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. «Снижение было достигнуто благодаря следованию политике строгого контроля затрат, завершению процесса по присоединению банка «Юниаструм», а также в результате проведения мероприятий по оптимизации бизнес-процессов», — указано в релизе «Восточного».

Согласно данным банка, по итогам девяти месяцев 2018 года его общий кредитный портфель до вычета резервов вырос на 8%, или на 9,3 млрд рублей. В банке отмечают улучшение качества кредитного портфеля. В числе прочего сообщается, что количество выданных банком POS-кредитов выросло на 80,4% по сравнению с девятью месяцами 2017 года. Кроме того, за первые три квартала 2018 года «Восточный» выдал в 2,5 раза больше обеспеченных кредитов на крупные суммы, чем за аналогичный период 2017 года.

