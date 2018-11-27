В Госдуму внесен законопроект об уточнении оснований для отзыва у кредитной организации лицензии на банковские операции. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 24 ноября опубликовано во вторник, 27 ноября, на сайте Кабмина.

Проект поправок в закон «О банках и банковской деятельности» был внесен Минфином России. Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 22 ноября.

Как поясняется, действующей редакцией пункта 4 части 2 статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности» установлено, что в случае неудовлетворения кредитной организацией требований кредиторов по денежным обязательствам и неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей Банк России обязан отозвать у нее лицензию на осуществление банковских операций. При этом размер таких требований в совокупности должен составлять не менее тысячекратного минимального размера оплаты труда.

Вместе с тем статьей 3 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» установлено, что применение МРОТ для целей, не связанных с трудовыми отношениями, не допускается. То есть МРОТ не должен применяться для исчисления налогов, сборов, штрафов и других платежей.



В связи с этим предлагается внести изменение в статью 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности» в части определения размера требований кредиторов и обязанности по уплате обязательных платежей, при неисполнении которых кредитной организацией Банк России обязан отозвать у нее лицензию, без привязки к МРОТ. Предлагается установить, что такие неудовлетворенные требования в совокупности должны составлять не менее 100 тыс. рублей.