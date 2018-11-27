«Норильский никель» Владимира Потанина, «Металлоинвест» Алишера Усманова и «Полюс» Саида Керимова (сына сенатора Сулеймана Керимова) готовы вложить 1,8 трлн рублей в новые инвестиционные проекты, подготовленные в рамках рабочей группы под руководством первого вице-премьера Антона Силуанов. Это следует из списка предложений от частных инвесторов-участников по итогам совещания в Минфине, которое прошло в понедельник, 26 ноября.

У РБК есть копия этого списка. Его данные подтвердили два источника РБК в компаниях, участвовавших в этом совещании. Но, по их словам, не все цифры в этом списке верные, и он будет уточняться.

В список включены 143 проекта на 7,3 трлн рублей от 21 крупнейшего инвестора. «Норникель» готов реализовать 12 проектов за свой счет, вложив 749,4 млрд рублей, «Металлоинвест» заявил собственные инвестиции на уровне 541,5 млрд в 17 инвестпроектов общей стоимостью в 812,2 млрд рублей, а «Полюс» вложит 507 млрд рублей собственных средств в семь проектов.

Как сообщали РБК в Минфине накануне, крупный бизнес направил в Минфин заявки на реализацию инвестпроектов стоимостью свыше 14,5 трлн рублей. Предпринимателям обещают неизменность условий ведения бизнеса и налоговые возвраты. Во вторник представитель Минфина отказался от комментариев.

Названия проектов в этом списке не указаны. Но, например, «Металлоинвест» за десять лет планирует инвестировать в модернизацию мощностей, как раз, 507 млрд рублей, говорил его гендиректор Андрей Варичев. «Норникель» с 2019 по 2022 годы собирался вложить 10,5—11,5 млрд долларов в разработку новых месторождений и экологические проекты. А «Полюс» планирует профинансировать разработку месторождение золота в мире «Сухой лог», находящегося в Иркутской области, инвестиции в этот проект ранее оцениdались в 2—2,5 млрд долларов. РБК направил запросы в «Норникель», «Металлоинвест» и «Полюс».