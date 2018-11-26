Правительство России разрешило банкам и небанковским кредитным организациям, которые находятся под санкциями, не раскрывать подлежащую обязательному раскрытию информацию. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.



«В соответствии с подписанными постановлениями банки и кредитные организации, которые принимают решение не раскрывать подлежащую раскрытию информацию, должны будут представлять эту информацию в Банк России и мотивированно объяснять, почему они приняли такое решение. При этом Банку России рекомендуется в таких случаях не раскрывать полученную от банков и кредитных организаций информацию. Цель принятых решений — защита интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, в отношении которых действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами, противодействие незаконному санкционному давлению», — говорится в документе.

Согласно постановлению, если в отношении банка, обязанного раскрывать информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, и/или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки — участники системы страхования вкладов, введены меры санкции, то «такой банк вправе принять решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями к участию в системе страхования вкладов банков».

В Кабмине добавили, что если в отношении банка и/или членов ее совета директоров, а также занимающих должности единоличного исполнительного органа лиц, его заместителей и некоторых других должностей введены санкции, то такая кредитная организация также вправе принять решение не раскрывать информацию.