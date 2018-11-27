Транзит «Будущего» от офшора RT&I к более понятному для регулятора владельцу был оговорен заранее, считает эксперт.
Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» может быть приобретен инвесткомпанией «Ленинградское адажио», которая принадлежит мажоритарию ГК «Регион» Сергею Сударикову. Об этом пишет «Коммерсант», напоминая, что сейчас НПФ «Будущее» входит в одноименную финансовую группу, которая не так давно перешла под контроль кипрского офшора Riverstretch Trading & Investments (RT&I), занимающегося девелоперскими активами.
ИК «Ленинградское адажио», владельцем которой, согласно выписке из ЕГРЮЛ, в конце октября стал кипрский офшор WHPA Сударикова, подала заявку в Федеральную антимонопольную службу на приобретение 100% акций НПФ «Будущее». «Ленинградское адажио» специализируется на факторинговых услугах, однако, как уточнили в компании «Коммерсанту», на данный момент факторинговые сделки не проводит. До октября владельцем «Ленинградского адажио» являлась инвестиционная компания «Регион» (входит в ГК «Регион»), где Сударикову принадлежит 90%.
НПФ «Будущее» — флагманский фонд ФГ «Будущее». В конце июля офшор RT&I заключил соглашение о покупке у прежнего владельца «Будущего» Бориса Минца более чем 85% акций ФГ «Будущее». В конце августа НПФ «Будущее» отмечал, что передача контроля над ФГ офшору RT&I осуществляется «в рамках урегулирования задолженности компании O1 Group по кредиту, полученному от МКБ».
«Транзит «Будущего» от RT&I, который получил ФГ в рамках большой сделки с девелоперскими активами господина Минца, к более понятному для регулятора владельцу был оговорен заранее», — полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин.
По мнению эксперта, тогда же, по-видимому, был решен и вопрос покрытия «дыры», образовавшейся в фондах ФГ в результате сложностей, возникших у их бывшего владельца и его партнеров по бизнесу. В отчетности ФГ «Будущее» (более 80% приходится на активы НПФ «Будущее») отмечается, что активы ее фондов на сумму 27,7 млрд рублей (немногим менее 10% от совокупных активов) на конец II квартала не соответствовали действующим требованиям. Кроме того, НПФ предстоит избавиться в течение года от ценных бумаг еще на 40,7 млрд рублей, так как они не соответствуют требованиям положения ЦБ № 580-П. Ногин считает, что к этому вопросу могут быть подключены и крупнейшие партнеры ГК «Регион», поскольку весьма сомнительно, что у Сударикова найдутся десятки миллиардов рублей на санацию НПФ.
В «Ленинградском адажио», Центробанке, ГК «Регион», RT&I, ФГ «Будущее», НПФ «Будущее» не ответили на запрос «Коммерсанта».
Нет комментариев