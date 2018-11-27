Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» может быть приобретен инвесткомпанией «Ленинградское адажио», которая принадлежит мажоритарию ГК «Регион» Сергею Сударикову. Об этом пишет «Коммерсант», напоминая, что сейчас НПФ «Будущее» входит в одноименную финансовую группу, которая не так давно перешла под контроль кипрского офшора Riverstretch Trading & Investments (RT&I), занимающегося девелоперскими активами.

ИК «Ленинградское адажио», владельцем которой, согласно выписке из ЕГРЮЛ, в конце октября стал кипрский офшор WHPA Сударикова, подала заявку в Федеральную антимонопольную службу на приобретение 100% акций НПФ «Будущее». «Ленинградское адажио» специализируется на факторинговых услугах, однако, как уточнили в компании «Коммерсанту», на данный момент факторинговые сделки не проводит. До октября владельцем «Ленинградского адажио» являлась инвестиционная компания «Регион» (входит в ГК «Регион»), где Сударикову принадлежит 90%.

НПФ «Будущее» — флагманский фонд ФГ «Будущее». В конце июля офшор RT&I заключил соглашение о покупке у прежнего владельца «Будущего» Бориса Минца более чем 85% акций ФГ «Будущее». В конце августа НПФ «Будущее» отмечал, что передача контроля над ФГ офшору RT&I осуществляется «в рамках урегулирования задолженности компании O1 Group по кредиту, полученному от МКБ».

«Транзит «Будущего» от RT&I, который получил ФГ в рамках большой сделки с девелоперскими активами господина Минца, к более понятному для регулятора владельцу был оговорен заранее», — полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин.

По мнению эксперта, тогда же, по-видимому, был решен и вопрос покрытия «дыры», образовавшейся в фондах ФГ в результате сложностей, возникших у их бывшего владельца и его партнеров по бизнесу. В отчетности ФГ «Будущее» (более 80% приходится на активы НПФ «Будущее») отмечается, что активы ее фондов на сумму 27,7 млрд рублей (немногим менее 10% от совокупных активов) на конец II квартала не соответствовали действующим требованиям. Кроме того, НПФ предстоит избавиться в течение года от ценных бумаг еще на 40,7 млрд рублей, так как они не соответствуют требованиям положения ЦБ № 580-П. Ногин считает, что к этому вопросу могут быть подключены и крупнейшие партнеры ГК «Регион», поскольку весьма сомнительно, что у Сударикова найдутся десятки миллиардов рублей на санацию НПФ.



В «Ленинградском адажио», Центробанке, ГК «Регион», RT&I, ФГ «Будущее», НПФ «Будущее» не ответили на запрос «Коммерсанта».