Доля просрочки по кредитным картам в III квартале 2018 года сократилась на 3,8 процентного пункта, до 16,4%. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По информации 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в третьем квартале 2018 года доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа составила 16,4%, сократившись на 3,8 процентного пункта (в третьем квартале 2017 года — 20,2%)», — отмечается в релизе.

Самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам за отчетный период (среди 40 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) были зафиксированы в Москве (7,2%), Санкт-Петербурге (9,5%), Ханты-Мансийском АО (11,2%), Московской (11,6%), Новосибирской (13,6%) и Свердловской (14,8%) областях.

Наибольшие доли просрочки свыше 30 дней к общему объему кредитов по кредитным картам продемонстрировали Республика Бурятия (35,7%), Ставропольский край (25,4%), Амурская область (25,4%), Республика Башкортостан (24,1%) и Алтайский край (23,4%), добавили в НБКИ.