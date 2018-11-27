Национальный банк Украины принял решение о помещении украинской «дочки» ВТБ в категорию неплатежесособных банков. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «ВТБ Банк» в категорию неплатежеспособных с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. Решение принято в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с снижением объема ликвидности ВТБ Банка и последующим ухудшением его финансового состояния в течение последнего месяца. 13 ноября было принято решение отнести ВТБ Банк в категорию проблемных банков.

«Ввиду отсутствия реальных действий со стороны владельцев АО «ВТБ Банк» для предотвращения неплатежеспособности, а также отсутствие принятых и реальных мер по улучшению ликвидности банка, и в связи с тем, что деятельность АО «ВТБ БАНК» не отвечала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам Национального банка Украины, сегодня Правлением Национального банка Украины принято решение об отнесении АО «ВТБ Банк» в категорию неплатежеспособных», — говорится в сообщении.