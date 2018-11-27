Арбитражный суд Москвы на заседании 26 ноября огласил решение о признании Московского Вексельного Банка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает во вторник, 27 ноября, Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Лицензия у Московского Вексельного Банка была отозвана 17 августа текущего года. ЦБ пояснял, что в результате систематического проведения кредитной организацией операций, направленных на сокрытие ее реального финансового положения, и уклонения от исполнения требований об адекватной оценке принимаемых рисков на ее балансе образовался значительный объем активов сомнительного качества. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка.



В октябре Центробанк представил данные, согласно которым «дыра» в балансе Московского Вексельного Банка на дату отзыва лицензии превышает 274 млн рублей.