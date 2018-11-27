Минфин России в рамках размещения семилетних еврооблигаций, номинированных в евро, снизил ориентир доходности до финального диапазона 2,875—3% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

По его словам, объем размещения бумаг составит до 1 млрд евро.

Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в декабре 2025 года составлял около 3% годовых. Организатором выступает «ВТБ Капитал»

Спрос на бумаги превышает 1 млрд евро.