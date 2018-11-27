Минфин разместил сроком на семь лет еврооблигации на общую сумму €1 млрд с ожидаемой доходностью 3% годовых, сообщили РБК два источника на финансовом рынке.

По словам одного из источников, заявки на их приобретение поданы более чем на €1 млрд. Дата погашения бумаг — 4 декабря 2025 года. Организатором размещения выступил «ВТБ Капитал».

Впервые с 2013 года еврооблигации номинированы в евро. Бумаги, которые были размещены пять лет назад под 3,625% годовых должны быть погашены в сентябре 2020 года.

Ранее 27 ноября сообщалось, что Минфин снизил ориентир доходности до финального диапазона 2,875—3% годовых.