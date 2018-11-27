Минфин 28 ноября проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом на общую сумму 10 млрд рублей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 года будут размещены в объеме 5 млрд рублей по номинальной стоимости.

Облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26214RMFS с датой погашения 27 мая 2020 года будут размещены также в объеме 5 млрд рублей по номинальной стоимости.

Кроме того, сегодня стало известно , что Минфин России открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро. Спрос на бумаги превышает 1 млрд евро. Ориентир доходности составляет 2,875—3% годовых.