Совет директоров «МегаФона» рекомендовал кандидатов в совет директоров и правление, сообщает пресс-служба оператора.



«В состав выдвинутых акционерами кандидатов в совет директоров «МегаФона» вошли: Максим Анипкин, Алексей Антонюк, Евгений Быстрых, Яркко Вейалайнен, Александр Есиков, Харри Копонен, Анна Серебряникова, Александр Ушков, Наталья Чумаченко», — уточняется в релизе компании.

Также в связи с недавней сменой генерального директора «МегаФона» утвержден обновленный список кандидатов в правление. В него вошли Геворк Вермишян, Александр Барунин, Фредерик Ваносчуйзе, Валентина Ватрак, Влад Вольфсон, Дмитрий Кононов, Елена Мартынова, Александр Соболев.

Как уточняет оператор, Фредерик Ваносчуйзе и Елена Мартынова стали новыми кандидатами в правление компании.

Как ожидается, акционеры утвердят кандидатов в совет директоров и правление на внеочередном общем собрании 21 декабря.