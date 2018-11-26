Mail.ru Group разрабатывает голосового помощника, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, рабочее название помощника — «Маруся».

Информацию о разработке собственного голосового помощника подтвердила через представителя вице-президент холдинга Анна Артамонова. Будет ли использоваться рабочее название «Маруся» при релизе, пока не решено, отмечает представитель холдинга. По его словам, компания разрабатывает как самого голосового помощника, так и платформу с навыками, которыми он будет обладать.

Как именно будет использоваться Маруся, представитель компании не рассказывает: «Будем стараться интегрировать во все продукты, где это будет иметь смысл, и не только в продукты Mail.ru».

Два сотрудника Mail.ru Group сообщили, что разрабатывается не только голосовой помощник, но и устройство-колонка. Представитель компании это не комментирует.

Первого голосового помощника на российском рынке — Алису — в мае 2017 года представил «Яндекс». У нее уже более 30 тыс. навыков, например Алиса может заказать пиццу в «Папе Джонсе» или билеты в авиакомпании S7. В ноябре на встрече представителей IT-отрасли с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко «Яндекс» предложил использовать Алису для оказания госуслуг.