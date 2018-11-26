Новым членом правления ВТБ, который займется продажей розничных продуктов банка, станет экс-глава Московского банка Сбербанка Олег Смирнов. Он заменит Владимира Верхошинского, который покинул группу, чтобы возглавить Альфа-Банк , пишет «Коммерсант».

«После того как Владимир Верхошинский летом этого года ушел из ВТБ, чтобы занять пост СЕО Альфа-Банка, ему искали замену, — рассказал изданию один из источников, знакомый с ситуацией. — В итоге эту позицию займет экс-глава Московского банка Сбербанка Олег Смирнов». По словам другого собеседника, он будет подчиняться непосредственно зампреду правления ВТБ Анатолию Печатникову, который глобально курирует розничный бизнес, при этом Олег Смирнов сконцентрируется на продажах.

В ВТБ подтвердили, что Олег Смирнов перешел на работу в группу. На данный момент он занимает должность советника президента банка, в случае утверждения наблюдательным советом ВТБ и согласования ЦБ он будет назначен членом правления, отметили там. В рамках розничного бизнеса ВТБ Олег Смирнов будет отвечать за розничный цифровой бизнес, продажи в дистанционных каналах и сети отделений банка, автокредитование, ипотеку, а также развитие розничного бизнеса в дочерних компаниях, уточнили в ВТБ.

Олег Смирнов покинул Сбербанк в октябре этого года, оставив должность вице-президента, предправления Московского территориального банка Сбербанка. До этого Смирнов более 20 лет проработал в различных структурах данной кредитной организации, и его переход к прямому конкуренту, ВТБ, эксперты сочли неожиданным.

«Не так много «сберовцев» переходило в ВТБ, тем более сотрудников такого высокого уровня, — отмечает руководитель финансовой практики компании «Морган Хант Экзекьютив Серч» Мария Янковская. — Олег Смирнов считается сильным управленцем, способным централизовать функции, работать в географически распределенной структуре».



Не исключено, что важную роль сыграло предложенное повышение: в ВТБ Олег Смирнов войдет в правление, чего не смог добиться в Сбербанке.