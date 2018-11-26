Рост ВВП России по итогам 2018 года составит около 1,6%, что ниже прогноза. Об этом на V Международном форуме Финансового университета заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он подчеркнул, что результат окажется меньше недавно скорректированного прогноза Минэкономразвития.



«В этом году, наверно, будет примерно 1,6%, ниже официального прогноза. Правительство уже снизило прогноз в этом году с 2,1% до 1,8%, но будет еще ниже. При этом цена на нефть за год увеличилась в два раза, то есть прирост цены на нефть, которая была драйвером нашей экономики, даже не останавливает уже снижения темпов роста», — отметил Кудрин.

Он также напомнил, что темпы роста российской экономики не показывают существенной динамики уже больше десяти лет.

«Мы последние десять лет живем с темпами роста 1%. После Второй мировой войны у нас такого долгого периода, чтобы мы жили больше десяти лет с такими темпами роста, не было. Мы, в общем-то, попали в серьезную застойную яму», — констатировал глава Счетной палаты.