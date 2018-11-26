Масштабные санкции по «иранскому сценарию» вряд ли будут введены против России. Такую точку зрения высказал глава ВТБ Андрей Костин, выступая на V Международном форуме Финансового университета.



«Финансовый сектор важен, конечно, для экономического роста. Он является объектом особых, может быть, нападок со стороны прежде всего Соединенных штатов, тем более, сейчас дискутируется тема возможных санкций. Я думаю, что тотальных санкций по «иранскому сценарию» не должно быть. А отряд в 500 российских банков, думаю, справится с этими проблемами, хотя, конечно, санкции не могут не сказываться», — отметил Костин.

В августе в конгресс США были внесены два законопроекта, которые предполагают в том числе введение ограничений против семи российских госбанков — Сбербанка , ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и ВЭБа. Кредитные организации могут отказаться отрезанными от расчетов в долларах. В одном из пунктов законопроекта предлагается, чтобы США «запретили все трансакции со всем имуществом или долями в имуществе одного или более российских финансовых институтов».

Кроме того, предлагается ввести санкции против нового государственного долга России, включая запрет на покупку гособлигаций.

