Инвесторы подали заявки на семилетние евробонды Минфина РФ на сумму свыше 1 млрд евро, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

«Спрос превысил один миллиард евро», — сказал он.

Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составляет 3%, говорил ранее источник ТАСС.

Последний раз Минфин размещал евробонды в евро в 2013 году. Министр финансов Антон Силуанов в конце 2017 года не исключал, что Минфин может вновь разместить евробонды в этой валюте.