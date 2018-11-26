Минфин России открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

«Ориентир ставки доходности — 3%», — сказал он. Единственный организатор размещения — «ВТБ Капитал».

Последний раз Минфин размещал евробонды в евро в 2013 году. Министр финансов Антон Силуанов в конце 2017-го не исключал, что Минфин может вновь разместить евробонды в этой валюте.

В этом году Минфин уже выходил на международный рынок капитала. В марте Минфин разместил евробонды «Россия-29» (с погашением в 2029 году) объемом 1,5 млрд долларов под 4,625% годовых и евробонды «Россия-47» (с погашением в 2047-м) на 2,5 млрд долларов под 5,25% годовых.

С апреля 2018 года, когда власти США ввели очередные санкции против РФ, российские эмитенты не выходили на внешний рынок займов почти полгода. Замминистра финансов Сергей Сторчак в конце сентября говорил, что в этом году Россия уже вряд ли будет размещать евробонды. При этом в ноябре впервые за полгода российские эмитенты провели три сделки: «Газпром» разместил евробонды на 1 млрд евро, компания «Русгидро» разместила один выпуск на 1,5 млрд китайских юаней, другой — на 15 млрд рублей.