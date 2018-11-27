Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Россельхозбанку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+». Прогноз по рейтингам — «позитивный». Кроме того, подтвержден рейтинг устойчивости банка на уровне «b-». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

РДЭ Россельхозбанка отражают мнение Fitch об очень высокой готовности властей предоставлять банку поддержку, поясняется в релизе. Разница в один уровень между суверенным рейтингом РФ («ВВВ-») и долгосрочным РДЭ банка учитывает, в частности, медленное и постепенное предоставление капитальной поддержки Россельхозбанку в последние годы. «Позитивный» прогноз по РДЭ отражает прогноз по суверенным рейтингам.

Fitch присваивает Россельхозбанку рейтинг устойчивости, несмотря на его роль в проводимой политике по поддержке сельскохозяйственного сектора РФ. В этой связи уточняется, что РСХБ в качестве источников фондирования использует депозиты розничных и корпоративных клиентов и осуществляет существенные операции, не связанные с его политической ролью. Увеличивается объем розничных кредитов ввиду принимаемых банком мер по диверсификации источников дохода.

Капитализация Россельхозбанка является негативным рейтинговым фактором. По мнению Fitch, капитал высокого качества, который может быть использован для покрытия убытков, в размере 242 млрд рублей недостаточен для полного разрешения ситуации с уязвимой финансовой устойчивостью банка. Капитализация продолжила снижаться в 2018 году, главным образом в результате резервирования, связанного с МСФО 9. Высокий уровень незарезервированных обесцененных кредитов также оказывает давление на капитализацию.

Прибыльность остается очень слабой, хотя операционная прибыль до отчислений в резервы улучшается. Fitch полагает, что чистая прибыль РСХБ за 2018 год будет близкой к нулю.

В числе прочего в релизе отмечается, что «Россельхозбанк имеет более высокий аппетит к риску ввиду его роли в проводимой политике. Качество кредитов остается невысоким».



При этом профиль фондирования банка является позитивным рейтинговым фактором. Он продолжил улучшаться в результате роста объема депозитов и погашения значительных обязательств на финансовых рынках.

