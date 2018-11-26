Доля расчетов в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация) достигла 70% в первом полугодии 2018-го. Об этом сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Минск на заседание Межправсовета ЕАЭС.

«В первом полугодии 2018 года доля расчета в национальных валютах между государствами — членами Евразийского экономического союза превысила 70%. Дальнейшему росту этого показателя будут содействовать такие факторы, как обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, создание общего финансового рынка и гармонизация законодательного регулирования в финансовой сфере», — сказал Приходько.

По его словам, наибольшая доля расчетов в национальных валютах приходится на торговлю с Россией и осуществляется в рублях.

В целом же, по мнению Приходько, возможности увеличения расчетов в национальных валютах зависят от развития торговых связей между государствами — участниками ЕАЭС.