BSS примет участие в FinCore-2018 - форуме про IT-трансформацию банковской платформы и современное цифровое ядро. Мероприятие состоится 29 ноября 2018 года в конгресс-центре Технополиса «Москва» (г. Москва, Волгоградский проспект д. 42, корп. 5).

Ключевой тезис форума: «Банку цифрового века требуется современное цифровое ядро». Эта идея уже давно близка BSS. В течение последних двух лет компания активно разрабатывала такое современное ядро – цифровую платформу Digital2Go . На ее основе уже создано решение для МСБ, которое вошло в ТОП 5 лучших интернет-банков для индивидуальных предпринимателей по версии Markswebb (рейтинг Business Internet Banking Rank 2018). Эксперт BSS представит «Digital2Go: открытая платформа для создания цифровых банковских решений» и расскажет о ключевых характеристиках новой платформы, достоинствах и преимуществах использования.

Спикер отдельно остановится на решении для МСБ. Продемонстрирует, как можно быстро реагировать на растущие запросы клиентов и выводить на рынок новые продукты, не теряя в безопасности и стабильности. Решение вобрало 25-летний опыт разработки BSS цифровых банковских сервисов и компетенции в области экспертизы эффективности интернет-банков от компании Markswebb.

Высокие позиции в рейтинге – признание эффективности решения BSS. Интернет-банк для МСБ на основе Digital2Go предоставляет больше возможностей как пользователям для управления расчетными счетами и иными банковскими продуктами, так и банку для быстрой разработки и вывода на рынок новых продуктов и услуг. Все возможности реализованы наиболее удобно для каждой категории. Что и как сделано, а также другие интересные детали вы сможете узнать из доклада BSS в ходе «Секции 1. Вызовы рынка – 2018», которая начнет свою работу в 10 часов 10 минут, сразу после открытия форума.

FinCore-2018 собирает специалистов, обладающих способностью изменить банк к лучшему. Мы приглашает руководителей банков, ИТ-подразделений и департаментов дистанционного банковского обслуживания к участию в мероприятии и общению к неформальной обстановке. Подробная информация о форуме и условиях участия представлены на сайте организаторов .

Источник: Компания BSS