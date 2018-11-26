Хоум Кредит Банк представил консолидированные финансовые результаты по России и Казахстану за январь — сентябрь 2018 года в соответствии с МСФО. Так, чистая прибыль составила 10,2 млрд рублей.

Чистая прибыль оказалась на 7,4% ниже показателя за соответствующий период годом ранее, что, как поясняется в релизе Хоум Кредит Банка, в основном связно с инвестициями на развитие цифрового бизнеса и увеличением расходов на рекламу.

Процентный доход вырос на 13,6% относительно девяти месяцев прошлого года, до 39,7 млрд рублей, за счет роста кредитного портфеля. Процентные расходы увеличились на 7%, до 13,4 млрд, за счет роста объема привлечения новых вкладов. Чистый процентный доход за отчетный период составил 26,3 млрд рублей (плюс 17,4% в годовом выражении).

Объем активов в конце отчетного периода достигал 303,2 млрд рублей (плюс 2,4% с начала года).

Чистый кредитный портфель вырос с начала года на 11,6%, до 232,3 млрд рублей, на 30 сентября. Объем выданных новых кредитов в первом полугодии 2018-го составил 205 млрд рублей, что на 23,9% больше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, указано также в релизе. Доля просроченных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов составила 3,9%. Коэффициент покрытия просроченной задолженности резервами — 132,5%.

Объем текущих счетов и депозитов клиентов с начала года до 30 сентября вырос на 7,7%, до 207,8 млрд рублей. Депозиты и текущие счета клиентов остаются основным источником фондирования банка и составляют 85,2% от его обязательств. «В России банк достиг устойчивого роста в сегменте дебетовых карт , их портфель в конце отчетного периода составил 47,7 миллиарда рублей», — добавляют в «Хоум Кредите».

«Уровень достаточности капитала по состоянию на 30 сентября составил 24% (23,8% в конце 2017 года). В соответствии с правилами расчета Банком России показатель достаточности капитала (Н1.0) составил 13,9% на конец отчетного периода», — указано в релизе.



Хоум Кредит Банк по состоянию на 30 сентября 2018 года обслуживал около 4,8 млн активных клиентов в России и Казахстане. Доля активных клиентов, использующих онлайн-сервисы, достигла 59,4%. Доля онлайн-платежей составила 43,6%, а доля кредитов наличными, выданных полностью дистанционно, — 40,5%.