Чистая прибыль Связь-Банка за девять месяцев 2018 года выросла в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,11 млрд рублей против 84 млн рублей. Об этом сообщается в отчетности организации.

Чистая прибыль банка только за III квартал 2018 года составила 63 млн рублей против убытка в прошлом году в 61 млн рублей.

Чистые процентные доходы банка за три квартала выросли на 1,7% до 7,64 млрд рублей. Чистый комиссионный доход банка вырос за отчетный период на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 406 млн рублей.

Активы-нетто банка на отчетную дату 2018 года составили 251,2 млрд рублей, обязательства Банка — 231,7 млрд рублей.