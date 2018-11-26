Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за девять месяцев 2018 года достигла наивысшего результата за всю историю банка — 6,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные консолидированной отчетности по МСФО.



Чистый процентный доход за указанный период составил 15,8 млрд рублей, что выше аналогичного результата 2017 года на 13,5%. Объем процентных доходов по сравнению с девятью месяцами прошлого года снизился на 4,6%. Процентные расходы уменьшились на 18,1%, в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов снизились на 4,1% (37% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов — на 18,7% (20,7% процентных расходов).

Чистая процентная маржа составила 3,7% за три квартала 2018 года и 3,8% — за III квартал. Чистый комиссионный доход за девять месяцев текущего года равен 4,2 млрд рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 12,2%.

В релизе банка также отмечается существенный рост кредитного портфеля в течение III квартала 2018 года — на 6%, до 376,2 млрд рублей.

Операционные расходы банка за девять месяцев 2018 года составили 9,8 млрд рублей, что на 6,8% больше по сравнению с девятью месяцами 2017-го.

«Несмотря на волатильность на финансовом рынке и снижении торгового дохода, результаты третьего квартала оказались сильными. Главные достижения банка связаны с ростом кредитного портфеля и увеличением процентного и комиссионного дохода. Нас очень радует, что основной бизнес банка улучшает свою результативность», — говорится в комментарии председателя правления банка Александра Савельева.

В октябре 2018 года банк завершил процедуру обратного выкупа и приобрел 12 млн акций по цене 55 рублей за одну акцию. Банк подтверждает свое намерение осуществлять погашение выкупленных акций.