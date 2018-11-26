Центробанк 27 ноября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 100 рублей «Города и территории — участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2 000 рублей». Сообщение об этом опубликовала пресс-служба регулятора.

Оборотную сторону монеты украшают символы городов и территорий — финалистов конкурса: Петрозаводска, Дальнего Востока, Иркутска, Казани, Сочи, Севастополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владимира и Сергиева Посада; в центральной части монеты изображена карта Российской Федерации.



Тираж монеты — 75 штук.