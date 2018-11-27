Банк России участвует в общероссийском дне приема граждан, который состоится 12 декабря. Как напоминает в своем сообщении пресс-служба ЦБ, общероссийский день приема граждан проводится в День Конституции РФ ежегодно начиная с 12 декабря 2013 года.

Личный прием заявителей, пришедших в приемные президента РФ в Москве, федеральных округах и в административных центрах субъектов РФ, в государственные органы или органы местного самоуправления, проводят в указанный день в период с 12 до 20 часов по местному времени уполномоченные лица данных органов. Они с согласия заявителей обеспечивают личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при представлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили с учетом часовых зон возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов, то в течение семи рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в таком режиме заявители информируются в течение трех рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.

По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан.

В частности, осуществляется предварительная запись на личный прием граждан в ЦБ РФ 12 декабря 2018 года. В сообщении регулятора перечислены адреса проведения личного приема граждан. Также Центробанк напоминает о вопросах, решение которых входит в его компетенцию .



Информация об адресах проведения 12 декабря 2018 года приема заявителей размещена на официальном сайте президента РФ , а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления.