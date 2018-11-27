Массовых обращений об отказе банков в проведении платежей в Банк России не поступало, однако в случае, если клиент столкнулся с такой проблемой, он может обратиться за разъяснениями в интернет-приемную регулятора. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

«По закону банк должен связаться с клиентом, если подозревает, что операция совершается мошенниками, без согласия клиента, для подтверждения проведения платежа. Назначение платежа или происхождение средств банк запрашивать не должен. Массовых обращений об отказе банков в проведении платежей в Банк России не поступало. При этом если клиент столкнулся с такой проблемой, он может обратиться в интернет-приемную Банка России», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее газета «Известия» сообщила, что клиентам некоторых российских кредитных организаций в этом месяце стали звонить сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать от них предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей. Как правило, это p2p-переводы, то есть перечисления между гражданами.

Эксперты считают, что таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству, например уходу предпринимателей от уплаты налогов.