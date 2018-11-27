Бинбанк не вводил дополнительные требования к клиентам, осуществляющим p2p-переводы. При этом кредитная организация может приостанавливать сомнительные операции, но не блокировать карточный счет клиента, сообщили в пресс-службе финучреждения.



Ранее СМИ сообщали, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на суммы в пределах 1 тыс. рублей и блокировать счета и карты в случае отказа предоставить подтверждающие документы.



«Бинбанк не вводил какие-либо дополнительные требования к клиентам, осуществляющим p2p-переводы. Банк действительно может обратиться к клиенту для подтверждения операции, если есть подозрения, что она совершена без согласия клиента. При этом речь может идти только о приостановке сомнительной операции, но не о блокировке карточного счета клиента. Бинбанк действует в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.