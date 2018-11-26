Клиентам российских кредитных организаций в этом месяце стали звонить сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать от них предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей. Как правило, это p2p-переводы, то есть перечисления между гражданами. С такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф Банка и Сбербанка , рассказали «Известиям» пострадавшие.

Москвичке Анастасии позвонили из Бинбанка и сообщили, что ее кредитную карту аннулируют, если она не объяснит экономический смысл операций с пластика на сумму 1 тыс. рублей.



«Специалист кол-центра перечислила все бумаги, которые нужно перекинуть ей в WhatsApp. Там было письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денежных средств (расширенная выписка со вклада), письменное пояснение целей расходования денежных средств с карты, — рассказала изданию Анастасия. — На сбор документов мне отвели три дня».

В итоге кредитная карта пострадавшей не была заблокирована, поскольку в банке работает ее знакомый, который помог урегулировать ситуацию.

С похожей проблемой столкнулся и москвич Николай. Он делал перевод на 1 тыс. рублей с карты Сбербанка на пластик Альфа-Банка. Операция вызвала вопросы у службы финмониторинга Сбербанка. После долгих разбирательств и предоставления документов, подтверждающих экономический смысл трансакции, перевод все-таки был сделан. Но Николай с тех пор не пользуется услугами госбанка.

А москвича Виталия Тинькофф Банк попросил предоставить фотографии карт, с которых на его пластик была переведена 1 тыс. рублей. Фрод-мониторинг кредитной организации хотел убедиться, что перечисления не являются мошенническими. Пластик молодого человека был заблокирован, пока он не предоставил изображения карт.

В пресс-службах Бинбанка, Сбербанка и Тинькофф Банка не ответили на вопросы «Известий» о блокировке карт клиентов при денежных переводах в размере 1 тыс. рублей.

По словам экспертов, таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству, например уходу предпринимателей от уплаты налогов. Впрочем, в Центробанке газете пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору. «К нам не поступали жалобы на массовую блокировку кредитными организациями перечислений между гражданами, — отметили в пресс-службе регулятора. — Если клиенты банков сталкиваются с подобного рода проблемами, ЦБ рекомендует подавать жалобы в интернет-приемную».