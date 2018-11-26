Держатели премиальных кредитных карт Diners Club банка «Русский Стандарт» получили возможность оформить рассрочку на траты по всему миру.

Как уточняется в релизе кредитной организации, в рассрочку можно перевести покупку на любую сумму от 1 тыс. рублей, которая была оплачена картой Diners Club, выпущенной в рублях. Услуга позволяет возвращать кредитные средства банку без начисления процентов равными платежами в течение выбранного срока: трех, шести или 12 месяцев.

«Новая услуга позволяет экономить на процентах: стоимость покупки разбивается на три равных платежа, которые необходимо вносить ежемесячно, при этом льготный период по карте сохраняется. Максимальная стоимость и количество приобретений в рассрочку определяются размером кредитного лимита по карте Diners Club», — сообщили в банке.

Там подчеркнули, что при оформлении рассрочки действуют все предложения от партнеров платежной системы Diners Club и отелей.



Оформить рассрочку по картам Diners Club можно в мобильном приложении RSB Mobile или через контактный центр Diners Club (телефон приводится в сообщении банка).

