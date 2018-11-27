В Центробанк в октябре 2018-го поступило 10,8 тыс. жалоб в отношении кредитных организаций, что на 24% больше, чем в сентябре. Самую значительную часть (39%) занимают обращения, связанные с потребительским кредитованием . Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы ЦБ.



«На некредитные финансовые организации потребители направили 6,6 тысячи жалоб, что также на 24% больше, чем в сентябре. При этом регулятор фиксирует значительное снижение количества обращений по этому сегменту в долгосрочной перспективе: за десять месяцев 2018 года их стало на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем число жалоб на банки выросло на 15%, за счет чего общее количество обращений, поступивших в Банк России с января по октябрь, выросло на 4,5% по сравнению с десятью месяцами 2017 года», — отмечается в релизе.

Кроме того, в октябре зафиксирован рост числа обращений, касающихся субъектов страхового дела. Так, ЦБ получил 3,6 тыс. таких жалоб, что на 5 процентных пунктов больше, чем в сентябре. В основном потребители финансовых услуг по-прежнему жалуются на ОСАГО (76%), число таких обращений выросло на 6,8% по сравнению с сентябрем.

Регулятор также получил 1,6 тыс. жалоб на МФО , зафиксировав рост на 400 единиц.



Всего в октябре ЦБ получил 20,8 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг (с учетом прочих жалоб, обращений, предложений).