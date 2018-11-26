Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Компания Розничного Кредитования», 26 ноября направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них солидарно более чем 1,44 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Лицензия у банка «КРК» была отозвана 11 июля 2014 года. В конце сентября того же года столичный арбитраж удовлетворил заявление ЦБ о принудительной ликвидации кредитной организации, но впоследствии АСВ, выступавшее ликвидатором, установило недостаточность ее активов для выполнения обязательств и подало иск о ее банкротстве, который был удовлетворен Арбитражным судом Москвы 26 ноября 2015 года. Банку не удалось добиться пересмотра этого решения в вышестоящих судебных инстанциях.

В сообщении АСВ в качестве ответчиков по иску значатся Мотылев А. Л., Соболев М. А., Шараев А. М., Агурейкина И. В., Дронов А. М. и Кудинов П. Н. Напомним, что Максим Соболев был председателем правления банка «КРК» и входил в его совет директоров; Антон Шараев и Инна Агурейкина были членами правления.

Судя по совпадающим инициалам и другим деталям, ответчик Мотылев — это бизнесмен Анатолий Мотылев, который считается бенефициаром группы обанкротившихся банков во главе с «Российским Кредитом». Ранее планировалось присоединение банка «КРК» к «Российскому Кредиту».

В разъяснениях АСВ относительно оснований для иска указано, что, как было установлено в ходе конкурсного производства, контролирующие лица в период с 1 июля 2012 года по дату отзыва лицензии совершали действия по выдаче межбанковских кредитов кредитным организациям, входившим в неформальную банковскую группу во главе с банком «Российский Кредит» и имевшим признаки банкротства, выдаче заведомо невозвратных кредитов физическим лицам и организациям, не ведущим реальной хозяйственной деятельности или ведущим ее в объемах, не сопоставимых с масштабом их финансирования банком «КРК».

Ранее в ноябре этого года стало известно, что Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ постановил взыскать с Анатолия Мотылева 33,3 млрд рублей в рамках дела о банкротстве «Российского Кредита». В сентябре этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление АСВ в качестве конкурсного управляющего Мосстройэкономбанком (М Банком) из этой же группы о взыскании более чем 1 млрд рублей убытков с Мотылева. Последний выступал ответчиком и по другим искам о взыскании убытков, причиненных банкам из неформальной группы «Российского Кредита».



Мотылев в феврале 2018 года был признан банкротом. По данным СМИ, Мотылев сейчас находится в Великобритании, он объявлен в международный розыск.

