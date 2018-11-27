Новые правила идентификации пользователей мессенджеров не доставят участникам рынка материальных затрат и других трудностей, заявил вице-премьер Максим Акимов.

«Мы такую оценку проводили, мы не ожидаем каких-то существенных проблем, материальных затрат и трудностей от индустрии. Мы исполняем требования федерального закона. Нет особенных озабоченностей», — сказал Акимов журналистам.

Отвечая на вопрос, потребуют ли новые правила федеральных затрат, Акимов заявил: «Не прогнозируем».