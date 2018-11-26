В России могут появиться специальные информационные площадки для трудоустройства и переквалификации людей предпенсионного возраста. Кроме того, тем, кто будет оплачивать переобучение предпенсионера, могут предоставить налоговые льготы. Такие предложения дали эксперты рабочей группы «Социальная политика и повышение качества социальных услуг» по подготовленной Минтрудом программе мероприятий по организации профессионального обучения для людей предпенсионного возраста до 2024 года, пишет «Российская газета» со ссылкой на документ.



В частности, в документе говорится, что Минтруду нужно поручить прогнозировать численность рабочих мест, на которых могут быть востребованы люди предпенсионного возраста, в том числе количество рабочих мест, которые они смогут занять после переобучения или в случае переезда в другие регионы. Также Минтруду нужно поручить формирование ежегодного прогноза численности людей предпенсионного возраста, считают в экспертном совете.

Помимо этого, для переобучения предлагается ввести специальные образовательные сертификаты, по которым человек смог бы обучиться там, где он хочет, что будет стимулировать конкуренцию среди образовательных организаций. Также эксперты считают нужным подготовить поправки в Налоговый кодекс, включающий расширение случаев предоставления социального налогового вычета для людей, оплативших переобучение родственников предпенсионного возраста. Срок формирования проекта закона — апрель 2019. Такой вычет позволяет уменьшить доход, облагаемый подоходным налогом.

«Социальный налоговый вычет могут получить физические лица, оплатившие свое обучение, обучение своих детей, подопечных, а также обучение своих братьев и сестер», — написано в заключении экспертного совета. Вычет может быть предоставлен при обучении в образовательных организациях с лицензией, которые могут быть как государственными или муниципальными, так и частными.



Также предлагается дополнить проект программы оценкой эффективности действующих налоговых вычетов на обучение, пересмотром предельных значений по налоговому вычету на оплату переобучения граждан предпенсионного возраста. Соответствующие доклады должны быть подготовлены до февраля 2019 года.