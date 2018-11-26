На финансовом рынке РФ планируется переход от существующей системы аттестации специалистов к независимой оценке квалификации. Изменения в первую очередь затронут тех участников финансового рынка, для которых наличие квалификационных аттестатов на сегодняшний день является обязательным условием работы на финрынке, отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.

В Центробанке напоминают, что, в соответствии с федеральным законом «О независимой оценке квалификации», с 1 июля 2019 года утрачивают правовую силу квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка, выданные аккредитованными регулятором организациями, и они больше не будут служить обязательным требованием для допуска на рынок. В настоящее время Банк России разрабатывает концепцию допуска специалистов на финансовый рынок на основе независимой оценки квалификации, которую планируется обсудить с профучастниками.

Предполагается, что допуск специалистов на финансовый рынок после изменения нормативной базы будет осуществляться на основе соответствия квалификационным требованиям, в том числе к профессиональному опыту, и требованиям к деловой репутации. «При разработке концепции мы рассчитываем сохранить лучшие практики, которые были накоплены за время существования системы аттестации, и гармонично их встроить в новую модель оценки квалификации участников рынка», — прокомментировал планируемые нововведения первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.



Аккредитованные организации, которые в настоящее время осуществляют выдачу квалификационных аттестатов, после 1 июля 2019 года при желании смогут встроиться в новую систему независимой оценки квалификации — в качестве либо организации, оказывающей образовательные услуги, либо центра оценки квалификации, аккредитованного Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка, либо экзаменационной площадки такого центра, либо организации, разрабатывающей оценочные средства.

